كواليس "ميس يو هارد" لحمو بيكا تريند رقم واحد على يويتوب (فيديو)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ساخر لبيكا وهو يغني باللغة الإنجليزية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ميس يو هارد أنا مش قادر".

وعلق بيكا، على الفيديو قائلًا: "التريند الجديد هنضحك مصر كلها".



