كواليس "ميس يو هارد" لحمو بيكا تريند رقم واحد على يويتوب (فيديو)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:56 ص

نجحت كواليس أغنية مطرب المهرجانات حمو بيكا الجديدة "ميس يو هارد" في اقتناص تريند رقم واحد على يويتوب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ساخر لبيكا وهو يغني باللغة الإنجليزية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ميس يو هارد أنا مش قادر".

وعلق بيكا، على الفيديو قائلًا: "التريند الجديد هنضحك مصر كلها".

وفي سياق خر كان أثار تعاقد حمو بيكا، مع شركة روتانا لأنتاج أعماله الغنائية الجدل عبر السوشيال ميديا، كونه منآ المطربين التي لا تقدم محتوى هادف وشركة روتانا تعتبر من أهم شركات الإنتاج بالوطن العربي وهي التي تنتج لأكبر المطربين في العالم العربي.



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