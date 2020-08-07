نجل شعبان عبد الرحيم يطرح قريبا أغنيته الجديدة "كلنا معاك يا سيسي"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:46 ص
بوابة الفجر

أفادت أنباء صحفية بأن النجل الأكبر للفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، المطرب الشعبي عصام، يستعد لطرح أغنية وطنية جديدة.

وقال في تصريحات صحفية، أنه سيطرح قريبًا أغنية "كلنا معاك يا سيسي"، لافتًا إلى أن الأغنية من كلمات "خالد سعيد"، وألحان سيد شعبان.

يذكر أن عصام شعبان عبد الرحيم طرح في بدايات أزمة فيروس "كورونا" أغنية تناولت خطورة "الفيروس" بعنوان  "كورونا الحلزونا".

واتسمت الأغنية بخف الظل والبساطة، كما تعمد إسلام خليل فيها كتابة كلماتها على اللحن الشعبي الشهير، الذي قدم على أنغامه العديد من أغنيات شعبان عبد الرحيم.




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