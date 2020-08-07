ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد نهاية مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:43 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
أسدل الستار على المواجهة الرسمية الأولى، بعد استئناف النشاط الرياضي، ومنافسات الدوري المصري الممتاز، الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وقد انتهت مواجهة اليوم بين الزمالك والمصري البورسعيدي، بتقدم أبناء ميت عقبت بهدف نظيف، في القاء المؤجل من الجولة ال14، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

ويجلس عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، على عرش ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدفًا، ويليه محمد شريف، مهاجم إنبي في المرتبة الثانية برصيد تسعة أهداف.

ويأتي سيف الدين الجزيري، مهاجم المقاولون العرب في المركز الثالث برصيد سبعة أهداف، وعلى الجانب الآخر جاء حسام حسن، لاعب سموحة في المرتبة الرابعة برصيد ستة أهداف.

وارتفع رصيد محمود علاء، مدافع نادي الزمالك إلى خمسة أهداف، بعدما سجل هدف الوحيد للقلعة البيضاء أمام المصري.

فأصبح ترتيب هدافي الدوري المصري البورسعيدي عقب مباراة الزمالك والمصري كالآتي:-

1 – عبد الله السعيد.. 12 هدفًا.

2 – محمد شريف.. 9 أهداف.

3 – سيف الدين الجزيري.. 7 أهداف.

4 – حسام حسن.. 6 أهداف.

5 – وليد سليمان.. 6 أهداف.

6 – جونيور أجايي.. 5 أهداف.

7 – حسين الشحات.. 5 أهداف.

8 – محمد سالم.. 5 أهداف.

9 – أحمد سيد زيزو.. 5 أهداف.

10 – مصطفى محمد.. 5 أهداف.

11 – محمود علاء.. 5 أهداف

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