برسالة صوتية عبر تويتر.. دريد لحام يتضامن مع الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت

أعلن الفنان السورى القدير دريد لحام، تضامنه مع الشعب اللبنانى، في أعقاب انفجار بيروت الذي أودى بحياة العشرات وتسبب في الاف الإصابات.

وقال لحام، فى رسالة صوتية عبر تويتر، "لم أجد فى قواميس اللغة كلمات تعبر عن مدى حزننا فى سوريا وتأثرنا لما حل ببيروت، واكتفينا بالدموع تحرق أرواحنا، نتمنى كما نصلى".



