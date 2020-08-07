برسالة صوتية عبر تويتر.. دريد لحام يتضامن مع الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:18 ص
أعلن الفنان السورى القدير دريد لحام، تضامنه مع الشعب اللبنانى، في أعقاب انفجار بيروت الذي أودى بحياة العشرات وتسبب في الاف الإصابات.
وقال لحام، فى رسالة صوتية عبر تويتر، "لم أجد فى قواميس اللغة كلمات تعبر عن مدى حزننا فى سوريا وتأثرنا لما حل ببيروت، واكتفينا بالدموع تحرق أرواحنا، نتمنى كما نصلى".
وتابع لحام: "ليكون من نتائج هذا الانفجار المدمر والظالم أن تتفجر ينابيع المحبة بين كل مكونات الشعب اللبنانى، طوائفه، مذاهبه، أحزابه وسياسييه، ليكونوا يدا واحدة فى وجه الأعاصير التى تحيط بلبنان،
رسالة مؤثرة من الممثل القدير #دريد_لحام بعد #انفجار_مرفأ_بيروت💔#العراب pic.twitter.com/MdWt7din0o— Al Arrab العرّاب (@AlArrabcom) August 6, 2020