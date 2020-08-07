رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:57 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


أعلن برشلونة رسميًا، اليوم الخميس، تعاقدهم مع صفقة هجومية جديدة، قادمة من من الدوري البرازيلي، إلى صفوف قلعة كامب نو.

تعاقد برشلونة مع جوستافو مايا

من جانبه ذكر الموقع الرسمي لبرشلونة، حصل النادي على توقيع لاعب ساو باولو البرازيلي جوستافو مايا (19 عامًا) عقود انتقاله للبارسا حتى 30 يونيو.

وأوضح موقع الفريق الكتالوني، أن عقد جوستافو مايا، يشمل شرطا جزائيا بقيمة 300 مليون يورو.

وأتم الموقع أن مسؤولي برشلونة أنهوا الصفقة لصالحهم مقابل 4.5 مليون يورو، حيث سبق وأن دفع مليون يورو لضمان خيار شراء للاعب، قبل أن يدفع المبلغ المتبقي البالغ 3.5 مليون يورو لتنفيذ خيار الشراء.

الجدير بالذكر أن مايا ولد في برازيليا في يناير 2001، ووصل إلى ساو باولو في سن 14 عاما، بعد اجتياز 3 اختبارات، حيث استقر في أكاديمية النادي البرازيلي منذ ذلك الحين.

ومثّل مايا منتخبات البرازيل للناشئين تحت سن 16 و17 عامًا، حيث يجيد في مركز الجناح.

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