محمد شريف يفاجئ إدارة الأهلي ويطلب الرحيل في الصيف

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:50 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مصير موهوب الفريق الكروي الأول، محمد شريف لاعب القلعة الحمراء المُعار إلى إنبي البترولي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مصير محمد شريف في الأهلي

تحدثت مصادر صحفية، ام محمد شريف جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، والمعار لفريق إنبي، بدأ في البحث عن عرض جديد في السعودية أو الإمارات أو أحد الدوريات الأوروبية، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وتلقى محمد شريف عرضا في الفترة الأخيرة، للاحتراف في الدوري السعودي، عبر بوابة الاتفاق، ولكنه لم يكلل بالنجاح، بسبب أزمة النادي السعودي مع الأهلي، بسبب المغربي وليد أزارو.

وكلف شريف، بعض وكلاء اللاعبين، بالبحث عن عرض خارج مصر سواء في الخليج أو أوروبا، للرحيل عن بسبب صعوبة عودته للأهلي بالموسم المقبل في ظل وجود محمود عبد المنعم كهربا، والوافد الجديد طاهر محمد طاهر، بجانب اقتراب النادي من شراء عقد رمضان صبحي.

أخبار تهمك

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

فرج عامر: أرفض إهانة رئيس الأهلي.. وسموحة نادي القرن!

منذ ساعتين و 28 دقيقة

فرج عامر: أتمنى ضم هذا الرباعي من الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 8 ساعات

فرج عامر: الزمالك أقوى فريق في مصر.. والأهلي نادي القرن

منذ ساعتين و 36 دقيقة

برشلونة يتلقي بشري سارة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 7 ساعات

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 14 ساعة

هيفاء وهبي تنشر صورا لآثار التدمير الذي طال منزلها جراء انفجار بيروت

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مميش يكشف أسرار فكرة حفر قناة السويس الجديدة.. ورد فعل السيسي

منذ 42 دقيقة

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

منذ 33 دقيقة

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

محمد شريف يفاجئ إدارة الأهلي ويطلب الرحيل في الصيف

منذ 40 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

08:18 م

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

03:57 ص

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

06:57 م

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

12:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا