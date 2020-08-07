محمد شريف يفاجئ إدارة الأهلي ويطلب الرحيل في الصيف









تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مصير موهوب الفريق الكروي الأول، محمد شريف لاعب القلعة الحمراء المُعار إلى إنبي البترولي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





مصير محمد شريف في الأهلي





تحدثت مصادر صحفية، ام محمد شريف جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، والمعار لفريق إنبي، بدأ في البحث عن عرض جديد في السعودية أو الإمارات أو أحد الدوريات الأوروبية، خلال فترة الميركاتو الصيفي.





وتلقى محمد شريف عرضا في الفترة الأخيرة، للاحتراف في الدوري السعودي، عبر بوابة الاتفاق، ولكنه لم يكلل بالنجاح، بسبب أزمة النادي السعودي مع الأهلي، بسبب المغربي وليد أزارو.



