شاهد.. انفجار مبنى مكون من 8 طوابق في إيلات بإسرائيل

وقع انفجار داخل مبنى مكون من 8 طوابق في إيلات بإسرائيل، وذلك وفق مواقغ إخبارية إسرائيلية.





وتسبب الانفجار، الذي وقع مساء أمس الخميس، في اندلاع حريق في المبنى.





وذكرت إحدى الصحف الإسرائيلية المحلية، أن هناك عالقين في المبنى، الذي تعرض للانفجار.



