شاهد.. انفجار مبنى مكون من 8 طوابق في إيلات بإسرائيل
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:50 ص
وقع انفجار داخل مبنى مكون من 8 طوابق في إيلات بإسرائيل، وذلك وفق مواقغ إخبارية إسرائيلية.
وتسبب الانفجار، الذي وقع مساء أمس الخميس، في اندلاع حريق في المبنى.
وذكرت إحدى الصحف الإسرائيلية المحلية، أن هناك عالقين في المبنى، الذي تعرض للانفجار.
وتداول عدد من مدوني مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو من الحريق، الذي ظهر فيه الحريق يلتهم المبنى، وسط محاولات من رجال الإطفاء من أجل السيطرة عليه.
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