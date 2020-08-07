"شكوى إلى الله" لمحمد فؤاد تحقق مشاهدات مرتفعة (فيديو)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:43 ص
بوابة الفجر

طرح الفنان محمد فؤاد، كليب أغنية الجديدة "شكوى إلى الله" من ساعات قليلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحققت الأغنية أكثر من  150 ألف مشاهدة منذ طرحها قبل أيام قليلة.

كان محمد فؤاد، نعى طبيب الغلابة دكتور محمد مشالي، الذي توفى عن عمر يناهز 82 عاما، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وعلق "فؤاد"، على الصورة قائلاً: "علي إنسان وفقه الله لخدمة عباده.. نسأل الله أن يكون عمله خالصا لوجه الله.. وان يجعل عمله الصالح في ميزان حسناته و ان يسكنه فسيح جناته".


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