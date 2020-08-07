فرج عامر: اتدخل في اختيار لاعبي سموحة.. وسننافس على المربع الذهبي









قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه يتدخل في اختيارات التعاقد مع لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي السكندري.





وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أنه يشارك في اختيارات اللاعبين مع المديرين الفنيين خوفًا من رحيل المدربين في وسط الموسم.





وتابع: "سموحة حقق نتائج جيدة في الدوري المصري منذ صعوده ونجح في التفوق على الأندية الكبيرة".



