فرج عامر: اتدخل في اختيار لاعبي سموحة.. وسننافس على المربع الذهبي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:20 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه يتدخل في اختيارات التعاقد مع لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي السكندري.

وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أنه يشارك في اختيارات اللاعبين مع المديرين الفنيين خوفًا من رحيل المدربين في وسط الموسم.

وتابع: "سموحة حقق نتائج جيدة في الدوري المصري منذ صعوده ونجح في التفوق على الأندية الكبيرة".

وأضاف: "سموحة قادر علي انهاء الدوري في المربع الذهبي بشرط أن يستيعد اللاعبون مستواهم قبل توقف النشاط".

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