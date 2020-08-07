أول تعليق من الفنانة أمل عرفة على اتهامها بافتعال إصابتها بـ"كورونا" للشهرة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر

علقت القنانة السورية أمل عرفة  على اتهامها بافتعال إصابتها بـ"كورونا" للشهرة، قائلة أن عملها الأخير "شارع شيكاغو" بات يحقق نجاحاً كبيراً منذ بدء عرضه قبل أيام وحتى اليوم، وهي ليست بحاجة لافتعال أكاذيب للوصول إلى الناس أو استثمرار مرضها للشهرة.

وأوضحت في تصريحات صحفية أنها عائدة إلى التصوير لاستكمال أعمالها، متمنية الصحة والسلامة للجميع، 

كما ناشدت الناس بالوعي وحماية أنفسهم من المرض، وأخذه على محمل الجد، والتصرف معه على هذا الأساس.

واختمت حديثها قائلة باللهجة السورية: "حياتي مهمة؟.. وحياتك كمان مهمة".

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