نجم مانشستر يقترب من الدوري الإيطالي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:47 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم، عن موقف النجم الإسباني ديفيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، من العروض المقدمة لهو من الدوري الإيطالي.



وينتهي عقد صاحب ال 34 عاما مع السيتي بنهاية الموسم الجاري، ويسرحل عن أسوار الفريق إلي النادي الذي يختاره مجاناً. 



ووفقاً لما ورد بصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن سيلفيا وافق على الإنتقال إلي لاتسيو مع مطلع الموسم القادم.



وأكدت الصحيفة أن شقيق سيلفا ذهب للمركز الرياضي للاتسيو، ووضح لمسؤولي لنادي العاصمة بقبول نجم مانشستر سيتي العرض.



وأشارت الصحيفة أن يوجد العديد من الشروط التي يجب الاتفاق عليها، و أكدت على أن سيلفا سيأكد قراره النهائي يوم الأحد القادم.

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