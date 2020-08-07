فرج عامر: أتمنى ضم هذا الرباعي من الأهلي والزمالك









قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن يتمنى تواجد كل من رمضان صبحي وأليو ديانج وجونيور اجاي وأشرف بن شرقي مع سموحة.





وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أنه رمضان صبحي أفضل لاعب في الدوري المصري وأنه يتمني استمراره مع الأهلي حتي الأولمبياد.



