هيفاء وهبي تنشر صورا لآثار التدمير الذي طال منزلها جراء انفجار بيروت

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شرت الفنانة هيفاء وهبي، صورًا وفيديوهات عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، لآثار التدمير الذي طال منزلها جراء انفجار بيروت





و تداول رواد "إنستجرام" الصور والفيديوهات التي نشرتها الفنانة اللبنانية على حسابها الشخصي على نطاق واسع.





كانت هيفاء وهبي، كشفت عن آخر التطورات الصحية للمربية الخاصة بمنزلها، بعد إصابتها في أنفجار عاصمة لبنان بيروت يوم الثلاثاء،



