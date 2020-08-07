هيفاء وهبي تنشر صورا لآثار التدمير الذي طال منزلها جراء انفجار بيروت

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
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شرت الفنانة هيفاء وهبي، صورًا وفيديوهات عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، لآثار التدمير الذي طال منزلها جراء انفجار بيروت

و تداول رواد "إنستجرام" الصور والفيديوهات التي نشرتها الفنانة اللبنانية على حسابها الشخصي على نطاق واسع.

كانت هيفاء وهبي، كشفت عن آخر التطورات الصحية للمربية الخاصة بمنزلها، بعد إصابتها في أنفجار عاصمة لبنان بيروت يوم الثلاثاء،

وقالت هيفاء وهبي: "كلنا بخير الحمدالله روبي عملت عمليه وهي في تحسن. الله يشفي كل مصاب ويشفي بلدنا من الدمار والفساد! شكرا لسؤالك حبيبتي".

هيفاء وهبي تنشر صورا لآثار التدمير الذي طال منزلها جراء انفجار بيروت
هيفاء وهبي تنشر صورا لآثار التدمير الذي طال منزلها جراء انفجار بيروت
هيفاء وهبي تنشر صورا لآثار التدمير الذي طال منزلها جراء انفجار بيروت
هيفاء وهبي تنشر صورا لآثار التدمير الذي طال منزلها جراء انفجار بيروت

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