فرج عامر: أرفض إهانة رئيس الأهلي.. وسموحة نادي القرن!

شدد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على رفضه التام لأي إهانة يتعرض لها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وغنه قيمة وقامة ورمز من رموز الكرة المصرية.





وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن سموحة نادي القرن في الاسكواش والأهلي نادي القرن في الاسكواش.





وتابع: "أشجع أي نادى مصري يلعب في إفريقيا، وأتمني أن يصل الأهلى والزمالك إلى نهائي دورى أبطال أفريقيا"



