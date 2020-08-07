فنانون يتعاطفون مع مصطفى حفناوي بعد تدهور صحته ويطالبون بالدعاء له

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

أعرب العديد من الفنانين عن حزنهم بعد انتشار خبر تدهور الحالة الصحية لـ اليوتيوبر مصطفى حجاج، الذي دخل في غيبوبة بعد إصابته بجلطة بالمخ.

ويرصد "الفجر الفني" مجموعة الفنانين الذين أبدوا تعاطفهم مع مصطفى حفناوي

وكتب الفنان عمرو راضي عبر "انستجرام": "هو تعب امبارح وجمبه كان واجعه جدًا، روحنا الطوارئ خد حاجات مُسكنة والوجع خف واطمنا، وهزرنا عادي وروحنا.. تاني يوم انهارده تِعب تاني الصبح روحنا المستشفى وهو كان سايق عادي اتحجز عشان يعمل أشعة الصبغة، قبل الأشعة رجّع وفجأه بدأ يغيب عن الوعي، اتعمله إشاعة على المخ طلع جلطه في المخ».

تابع: "أرجوكم، رجاء خاص من كل اللي يعرفوني واللي ميعرفونيش، ادعوا لـ (حفناوي) عشان هو محتاج دعواتكم، ولو تكرمتم اعملوا شير وخلوا الناس تدعيله عشان خطري، ادعوا له. إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك".

وقامت الفنانة هنا الزاهد بنشر صورة "حفناوي" قائلة: "ادعوا لمصطفى أنا معرفهوش شخصيًا لكن قلبي وجعني ما سمعت اللي حصله، الدعاء ممكن يساعده أرجوا من كل واحد عندي يدعيلة أن ربنا يقومه بالسلامة ".

كما شاركت الفنانة مايان السيد القصة التي يرويها أصدقائه، وقالت: "أدعوا له ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة".

كما طالبت المذيعة فرح على، من جمهوره الدعاء بالشفاء العاجل له وأن يلهم أهله الصبر.


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