فرج عامر: رفضنا ضم حمدي فتحي لاعب الأهلي لاسباب فنية









قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن الرباعي حسين الشحات ومحمد فاروق وحمدي فتحي، ومحمود علاء، اقتربوا في فترة من الفترات للإنضمام إلى صفوف النادي السكندري.





وأكد محمد فرج عامر في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن حسين الشحات كان قاب قوسين أو أدني من الانتقال لسموحة قبل اللعب لمصر للمقاصة.





وتابع: "اتفقت علي كافة تفاصيل انتقال محمد فاروق لاعب المقاولون العرب السابق لسموحة .. لكن وكيل اللعب حول وجهته إلي الأهلى".





وأضاف: "أنهيت صفقة محمود علاء أثناء لعبه لحرس الحدود .. لكنه فضل الانتقال إلي وادي دجلة".



