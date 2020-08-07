الكشف عن قيمة المباراة الواحدة لـ"رمضان صبحي" مع الأهلي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:12 ص
محمد جمال

كشف الإعلامي إسلام صادق، مطالبة فريق هدرسفيلد الإنجليزي، نظيره النادي الأهلي، بضرورة عودة لاعبه رمضان صبحي إلى انجلترا قبل يوم 12 أغسطس الجاري للانتظام مع الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

 

وقال صادق في برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "بعد إخطار هيدريسفيلد لرمضان صبحي بضرورة السفر لانجلترا والتواجد في التدريبات بعد 4 أيام، يكون رمضان لعب مع الأهلي 9 مباريات مقابل مليون و600 ألف استرليني حوالي 34 مليون جنيه مصري".

 

وأضاف: "المباراة تقف على الأهلي بـ3 مليون جنيه و700 ألف إضافة إلى راتب اللاعب، إضافة إلى أنه خلال فترة الإعارة حقق رمضان صبحي صفر بطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف مؤثر في دوري أبطال إفريقيا".

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