بعد إصابتها في انفجار بيروت.. نادين نسيب نجيم تتصدر تريند جوجل







واختتمت تغريدتها: "أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين".





مازلت الفنانة اللبانية نادين نسيب نجيم، تتصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد حادث الانفجار الذي حدث أول أمس الثلاثاء وتسبب في وفاة عدد كبير من الشعب.وكانت تعرضت نادين نجيم، أثناء التفجير الأليم إلى عدة إصابات بوجهها، لأنها كانت بجانب البلكون وقت التفجير.وطمأنت نادين جمهورها على حالتها من خلال تغريدة قائلة: "دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد".وأضافت: "وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صلي للكل".