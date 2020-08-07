بعد إصابتها في انفجار بيروت.. نادين نسيب نجيم تتصدر تريند جوجل

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:49 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

مازلت الفنانة اللبانية نادين نسيب نجيم، تتصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد حادث الانفجار الذي حدث أول أمس الثلاثاء وتسبب في وفاة عدد كبير من الشعب.

وكانت تعرضت نادين نجيم، أثناء التفجير الأليم إلى عدة إصابات بوجهها، لأنها كانت بجانب البلكون وقت التفجير.

وطمأنت نادين جمهورها على حالتها من خلال تغريدة قائلة: "دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد".

وأضافت: "وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صلي للكل".

واختتمت تغريدتها: "أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين".

أخبار تهمك

هيفاء وهبي تنشر صورا لآثار التدمير الذي طال منزلها جراء انفجار بيروت

منذ 42 دقيقة

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على المصري

منذ ساعتين

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 8 ساعات

فرج عامر: أرفض إهانة رئيس الأهلي.. وسموحة نادي القرن!

منذ ساعة

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب مكسب الزمالك أمام المصري

منذ ساعتين

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 7 ساعات

فرج عامر: الزمالك أقوى فريق في مصر.. والأهلي نادي القرن

منذ ساعة و 9 دقيقة

برشلونة يتلقي بشري سارة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن قيمة المباراة الواحدة لـ"رمضان صبحي" مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

08:18 م

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

12:58 ص

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

06:57 م

فرج عامر: أرفض إهانة رئيس الأهلي.. وسموحة نادي القرن!

02:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا