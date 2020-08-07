التعاون السعودي يرفع شكوى ضد لجنة الاحتراف باتحاد القدم بسبب السواط





تقدم مسئولو نادي التعاون بشكوى على لجنة الاحتراف بالاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب موافقتها على مشاركة عبدالمجيد السواط في تدريبات اتحاد جدة.





جاء ذلك حسب ما أوضح عبدالله اليوسف المتحدث الرسمي لنادي التعاون، لبرنامج "الديوانية"، قائلا، "تقدمنا بشكوى على لجنة الاحتراف بسبب موافقتها على طلب نادي الاتحاد بخصوص اللاعب عبدالمجيد السواط".





وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، باصدار قرار بالموافقة على مشاركة "عبدالمجيد السواط" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مع فريقه في التدريبات الجماعية، أول أمس.





يشار إلى أن اللجنة ذاتها كانت ألزمت اللاعب بالعودة إلى ناديه السابق التعاون، في شهر يوليو الماضي، بعد أن شارك في المعسكر التدريبي الخاص بالاتحاد، وهو ما خلق أزمة بين الناديين بشأن أحقيتهم في الحصول على خدمات اللاعب.



