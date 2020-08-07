محمد صديق: أسامة جلال أفضل من أحمد حجازي









أكد محمد صديق، نجم ناديي الزمالك والأهلي سابقا، أن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أفضل اللاعبين في مصر خلال السنوات الماضية.





وقال محمد صديق في تصريحات عبر برنامج نمبر وان والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "أحمد فتحي أرى أنه لا يصلح للعب في مركز المدافع ومحمد هاني أفضل منه".





وأوضح: "أحمد فتحي لا يصلح لمركز المدافع بسبب رغبته في التقدم للشق الهجومي كثيرا".



