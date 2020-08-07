إبراهيم سعيد: هذا اللاعب مكسب الزمالك أمام المصري

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


أكد إبراهيم سعيد، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن بداية عودة الدوري اليوم إضافة للكرة المصرية، موضحًا أن مباراة الفارس الأبيض والمصري كانت صعبة للغاية وجيدة.

وقال إبراهيم سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "العامل البدني كان واضح على لاعبي الفريقين ولكنهما قدما مباراة جيدة، ومكسب الزمالك فى اللقاء هما الثنائي حسام أشرف، ومصطفي محمد لم يكن فى تركيزه خلال المباراة".
 
وأضاف: "قرارات كارتيرون بالدفع باللاعبين الناشئين جيدة للغاية، وأتمني استمرار منح حسام أشرف الفرصة خلال الفترة المقبلة، والمصري قدم أداء جيد حتي اللحظات الأخيرة وكان من الممكن أن يتعادل".

ويذكر أن الزمالك فاز على فريق المصري بهدف دون رد سجله محمود علاء بعد عودة بطولة الدوري المصري.

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