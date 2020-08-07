بهذه الطريقة.. أحمد حاتم يروج لفيلمه الجديد "الغسالة"









وعلق على الصورة قائلًا: "كل ده فران كل ده بجرب".



يُذكر أن فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

يحرص الفنان أحمد حاتم، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر أحمد حاتم، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من كواليس فيلم "الغسالة"، حيث جسد فيه دور دكتور علوم.