فنانون لبنانيون يهاجمون حكومة بلادهم بعد حادث انفجار بيروت

إليسا



نوال الزغبي



جاد شويري



مادلين طبر





وتابعت: "بحبك يا لبنان..وصلنا لمرحله استفزاز ووقاحه وفساد مدمر يجعلنا نصرخ= محتاجين معجزة للانقاذ محتاجين مخلص وطنى يضع مصلحه بلده اولا..مخلص شبه السيسي".



نانسي عجرم

وغردت نانسي عجرم عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة: "‏انتبهتوا تشيلوا جملة من أغنية لأنو فيها كلمة "ثورة" وما انتبهتوا تشيلوا ٢٧٥٠ طن مواد متفجرة من مرفأ بيروت؟؟".



سيرين عبد النور

وغردت النجمة اللبنانية على تويتر، قائلة: "تعلموا كيف بتكون المسؤولية: رئيس فرنسا بيكبر القلب بينما انتم بتحرقوا القلب! رئيس فرنسا رجل مسئول بينما إنتم لا مسؤولين! رئيس فرنسا حضن شعب لبنان بينما انتم حرقتوا شعب لبنان! رئيس فرنسا بيعرف يعمّر... بينما إنتم بس بتعرفوا تهدموا ".













يعيش الشعب اللبناني حالة الحزن بعد حدوث انفجار بيروت الذي تسبب في وفاة العشرات وإصابة المئات وتدمير معظم المنازل في العاصمة.وحمل بعض الفنانين اللبنانين حكومة بلادهم مسؤلية الانفجار الضخم، الذي آثار الرعب في نفوس سكانها، كما أنه آثار حالة من الغضب والحزن الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب على ذلك عدد كبير من المشاهير معلنين عن حزنهم الشديد على هذا الحادث ومانتج عنه من مصابين وشهداء.ويرصد "الفجر الفني" هجوم الفنانين على الحكومة اللبانية بعد حادث الانفجار.كتبت النجمة إليسا تغريدة عبر حسابها الشخصي "أعلن البنك الدولي استعداده لمساعدة لبنان لإعادة إعمار بيروت بعد ما صارت منكوبة."وتابعت إليسا قائلة:" منتمنى إنو ما يتم إرسال ولا ليرة للسلطة الفاسدة المعودة عالسرقة، والمساعدة تكون مباشرة للمعنيين، لأنو متل ما سرقونا وسرقو أحلامنا رح يرجعو يسرقونا ويتركو بيروت مدمرةاا "وكتبت نوال الزغبي، تغريدة جديدة قالت فيها:"بعد في شي تخوفونا منه؟ تركتولنا شي نخاف عليه؟ اللى ما سرقتوه دمرتوه، قنبلة نووية، انتو مش لبنانية، انتو عملاء وحرامية".وعلق جاد شويري، قائلًا: "هذه شقتي.. كان يمكن أن أموت أنا بأمان نسبي مع الجميع هنا معي. ما زلت لا أستطيع الوصول إلى الجميع لمعرفة من هو جيد ومن لا. آسف لا أستطيع الرد على هاتفى..الدم في كل مكان في شوارع الأشرفية. يصاب الناس في كل مكان إن لم يمتوا. هذا يبدو وكأنه نهاية العالم".وهاجمت الفنانة مادلين طبر المسؤلين في لبنان قائلة: "رجعت من العين السخنه مصدومة لما يحصل في بلدي الحبيب اللى بعشقه لبنان.. اتصلت باختى ومنزلها في منطقه الدورة على بعد ١٥ دقيقه من المرفا وجدتها منهارة مرعوبه زجاج منزلها كله تناثر في ارجاء البيت والاصحاب والاهل اطمنت عليهم".وأضافت:" المسوؤلين ومش عايز فلسفه.كيف يستغل حزبا.. مرفا بيروت الرسمي لحسابه هو ومن يتلقى اوامره منهم ؟؟ومن هو العدو الأقسى؟ اللى ضرب مخازن الاسلحة؟ ام اللى خزن متفجرات واأسلحة في ملك الحكومه وبين الناس؟؟