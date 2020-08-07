تقارير: رمضان صبحي يُفضل الإحتراف على البقاء فى الأهلي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:44 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


طلب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لاعبه رمضان صبحي المعار للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بالعودة من جديد بعد انتهاء الإعارة خلال الفترة الحالية.

ومن المفترض أن يعود رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لفريقه هيدرسفيلد تاون الإنجليزي فى العاشر من أغسطس المقبل.

وكشفت تقارير صحفية اليوم أن رمضان صبحي يُفضل الإحتراف الخارجي عن البقاء فى الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن رمضان صبحي شارك هذا الموسم فى 9 مباريات سجل خلالهم 5 أهداف.

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