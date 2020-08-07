نجم الأهلي يتعافي وجاهز لمواجهة إنبي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،خضع لفحص طبي تحت قيادة خالد محمود، طبيب الأحمر.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن أيمن أشرف سيلحق بمباراة إنبي المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الـ15.

وأضاف: "أيمن أشرف تعرض لإلتواء في الكاحل يوم الثلاثاء ولكن تعافى من الآلام ولكن يخوض تدريبات منفردة على أن يشارك في تدريب الفريق غدًا وإعلان جاهزيته للمباراة بشكل رسمي".

وأتم: "بذلك تنتهي الأزمة الدفاعية في الأهلي حيث يلعب أيمن أشرف بجانب محمود متولي في قلب الدفاع".

أخبار تهمك

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 7 ساعات

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ نصف ساعة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتلقي بشري سارة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر ضد نابولي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعليق رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على المصري

منذ نصف ساعة

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة نارية من نجم الزمالك السابق لـ مصطفي محمد

منذ ساعة الا ربع

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب مكسب الزمالك أمام المصري

منذ نصف ساعة

ميدو يُهاجم تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والمصري

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

08:18 م

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

12:58 ص

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

06:57 م

تعليق رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على المصري

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا