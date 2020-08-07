تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر ضد نابولي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:23 ص
علي ماهر حلمي

يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع نابولي الإيطالي في مواجهة مرتقبة في إطار منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الـ 9 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر فضائية "بي إن سبورت".

 

وكشف الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن التشكيل الذي يستعد به للمواجهة مع نظيره الإيطالي وجاءت كالتالي:

 

حراسة المرمي: تير شتيجن.

 

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، بيكيه، سيميدو.

 

خط الوسط: ريكي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش.

 

خط الهجوم: ليو ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان.

 

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