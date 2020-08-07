الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة قاعات الأفراح للعمل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع أصبح قاسيًا لأصحاب قاعات الافراح، لأن فترة الإغلاق استمرت لفترة طويلة، لكن الوضع الاستثنائي هو من أجبر الدولة على القيام بهذا الأمر، معقبًا: "أصحاب قاعات الأفراح آخر فئة سيتم السماح لمهم بمعاودة العمل".





وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس،أن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تحمي الجميع، حتى وإن تضرر البعض، معقبًا: "في النهاية بإذن الله سيكون هناك حل لهذه الفئة".





وأشار إلى أن انخفاض إصابات كورونا حقيقية، والأمر مرشحة للمزيد من الانخفاض، إذا التزم المواطنين بتطبيق الاجراءات الاحترازية، ولكن إذا زادت ثقة المواطنين من انتهاء أزمة كورونا، فمن المرجح زيادة الإصابات مرة أخرى.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 1716 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 48898 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"