الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة قاعات الأفراح للعمل

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:25 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع أصبح قاسيًا لأصحاب قاعات الافراح، لأن فترة الإغلاق استمرت لفترة طويلة، لكن الوضع الاستثنائي هو من أجبر الدولة على القيام بهذا الأمر، معقبًا: "أصحاب قاعات الأفراح آخر فئة سيتم السماح لمهم بمعاودة العمل".

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس،أن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تحمي الجميع، حتى وإن تضرر البعض، معقبًا: "في النهاية بإذن الله سيكون هناك حل لهذه الفئة". 

وأشار إلى أن انخفاض إصابات كورونا حقيقية، والأمر مرشحة للمزيد من الانخفاض، إذا التزم المواطنين بتطبيق الاجراءات الاحترازية، ولكن إذا زادت ثقة المواطنين من انتهاء أزمة كورونا، فمن المرجح زيادة الإصابات مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 1716 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 48898 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قاعات الافراح بوابة الفجر الوزراء الفجر

أخبار تهمك

فرج عامر: أرفض إهانة رئيس الأهلي.. وسموحة نادي القرن!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 10 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 17 ساعة

مميش يكشف أسرار فكرة حفر قناة السويس الجديدة.. ورد فعل السيسي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

برشلونة يتلقي بشري سارة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ حوالي 13 ساعة

متحدث الوزراء: المصريون القادمون من الخارج غير مطالبين بتحليل pcr

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ حوالي 11 ساعة

محمد شريف يفاجئ إدارة الأهلي ويطلب الرحيل في الصيف

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة قاعات الأفراح للعمل

منذ 37 دقيقة

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة قاعات الأفراح للعمل

05:25 ص

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقات الميركاتو الصيفي

03:57 ص

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

08:18 م

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا