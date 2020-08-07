متحدث الوزراء: المصريون القادمون من الخارج غير مطالبين بتحليل pcr
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:11 ص
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا تحت السيطرة، خاصة بعد انخفاض أعداد المصابين بصورة ملحوظة، وللمحافظة على هذا الوضع تم المطالبة من أي أجنبي قادم لمصر باصطحاب شهادة pcr حديثة، وهذا الأمر لا يطبق على الأجانب القادمين لشرم الشيخ أو الغردقة، ولكن لن يريدون الدخول إلى القاهرة.
وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن هذا الإجراء سيطبق على الأجانب فقط، والمصريين القادمين من الخارج غير مطالبين بهذه الشهادة، وموعد تطبيق هذا القرار سيحدد في موعد لاحق، ولن يكون قبل أسبوع من الآن، لإعطاء فرصة لشركات السياحة بتطبيق هذا الأمر.
وأشار إلى أن فيروس كورونا لم ولن ينتهي إلا بعد ظهور لقاح ضد هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن إجراء اصطحاب شهادة pcrهو إجراء احترازي، وسينعكس بالسلب على السياحة، ولكن الدولة تولي صحة المواطن المصري اعتبارًا كثيرًا.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 1716 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 48898 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و 4951 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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