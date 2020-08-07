متحدث الوزراء: المصريون القادمون من الخارج غير مطالبين بتحليل pcr

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا تحت السيطرة، خاصة بعد انخفاض أعداد المصابين بصورة ملحوظة، وللمحافظة على هذا الوضع تم المطالبة من أي أجنبي قادم لمصر باصطحاب شهادة pcr حديثة، وهذا الأمر لا يطبق على الأجانب القادمين لشرم الشيخ أو الغردقة، ولكن لن يريدون الدخول إلى القاهرة.





وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن هذا الإجراء سيطبق على الأجانب فقط، والمصريين القادمين من الخارج غير مطالبين بهذه الشهادة، وموعد تطبيق هذا القرار سيحدد في موعد لاحق، ولن يكون قبل أسبوع من الآن، لإعطاء فرصة لشركات السياحة بتطبيق هذا الأمر.





وأشار إلى أن فيروس كورونا لم ولن ينتهي إلا بعد ظهور لقاح ضد هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن إجراء اصطحاب شهادة pcrهو إجراء احترازي، وسينعكس بالسلب على السياحة، ولكن الدولة تولي صحة المواطن المصري اعتبارًا كثيرًا.



