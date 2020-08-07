زيدان إسماعيل: دمنهور يملك أفضلية الصعود وقرار عودة الدوري موفق

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
ماهر مدحت
كشف زيدان إسماعيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور في تصريحات خاص لـ"بوابة الفجر" عن وجهة نظره في قرار الاتحاد المصري لكرة القدم باستئناف دوري الدرجة الثانية.

وقال:" استئناف دوري الدرجة الثانية قرار موفق من الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم توافر مصدر رزق للاعبين، خلاف كرة القدم، وانخافض معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر، يساعد في عودة الرياضة مرة أخري".

وتوقف النشاط الرياضي في مصر، منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف زيدان:" المنافسة علي خطف بطاقة التأهل للدوري المصري الممتاز، تشتعل بين دمنهور وفاركو والمنصورة وغزل المحلة، وتحقيق الصعود هدفنا في الفترة القادمة، لإسعاد جماهير الفريق.

وأكمل:" نجاح دمنهور في خطف قمة مجموعة بحري بعد الفوز في"8"مباريات متتالية، يعطيه الأفضلية بين منافسيه في المجموعة، ونسعي للإستمرار وتحقيق حلم التأهل لبطولة الدوري المصري.

وتابع:" كل لاعب يمتلك امكانيات مختلفه عن الآخر،و أتعلم من اللاعبين الكبار في مركزي، للظهور بشكل يليق بإسمي واسم الفريق الذي أرتدي قميصه، وتقديم مستوي جيد في المباريات.


واختتم زيدان إسماعيل حديثه:" المدير الفني لنادي دمنهور، لديه قدرات كبيرة، وذو فكر رائع، فهو المدرب الوحيد الذي حقق الفوز في"8"مباريات متتالية في دوري الدرجة الثانية، بسبب اجتهاده، وجميع الجهاز الفني للفريق.

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