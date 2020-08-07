نانسي عجرم تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل ماحدث لعيادة زوجها بسبب انفجار بيروت وتطمئن جمهورها

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعربت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، عن حزنها الشديد على ما حدث لوطنها الحبيب لبنان وذلك بعدما شهدت العاصمة اللبنانية بيروت انفجار ضخم هز أرجاءها وتسبب في خسائر كثيرة.

وقالت نانسي عجرم في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنها بخير هي وعائلتها وتشكر كل من حرص على أن يطمئن عليها.

وأضافت أن الانفجار تسبب في تدمير عيادة زوجها مؤكدة أنها تشكر الله أنهم بخير.

وتابعت نانسي أنها تتقدم بخالص التعازي لكل أهالي الشهداء داعية الله أن يشفي جميع المصابين وأن يحفظ وطنها لبنان من كل سوء.

جدير بالذكر أن العاصمة اللبنانية بيروت قد شهدت حادثًا أليمًا بعد حدوث انفجار أليم، قد وقع مساء الثلاثاء، في مرفأ بيروت، وتسبب في تدمير واجهات العديد من المنازل، كما تسبب في وقوع جرحى وشهداء.


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