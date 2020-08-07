أحمد رزق يقطع إجازته ويعود إلى القاهرة بسبب "في يوم وليلة"

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

اضطر النجم أحمد رزق، العودة إلى القاهرة أمس الخميس وقطع إجازته الصيفية في الساحل الشمالي، لعقد جلسة مع شركة سينرجي، المنتجة لمسلسله الجديد "في يوم وليلة" وذلك للاستقرار على أبطال العمل وانهاء التعاقدات الخاصة بهم، لبدء التصوير مطلع الشهر المقبل.

"في يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، و تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيري عادل، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى 35 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى، خارج السباق الرمضاني.

يذكر أن أخر أعمال رزق، الدرامية مسلسل "بخط الأيد"  والذى شارك معه كلاً من إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم،محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف وهو من تأليف هالة الزغندى.

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