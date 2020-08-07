ندوة سياسية بـ الفجر لـ مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لمجلس الشيوخ 2020

تستضيف بوابة الفجر، في الرابعة من مساء اليوم الجمعة، ندوة سياسية موسعة، مع 5 من مرشحي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمجلس الشيوخ 2020، ضن القائمة الوطنية "من أجل مصر" لاستعراض رؤيتهم الانتخابية، وبحث الدور الوطني الذي لعبته التنسيقية للوصول إلى تمثيل سياسي يجمع كافة الأفكار والأيدولوحيات المختلفة في كيان واحد.





وتطرق الندوة إلى عدة محاور، أولها الاستفاضة في التعريف بكواليس مجلس الشيوخ، ومحطاته تجاه التشريعات المختلفة، والأهمية البالغة التي يحتاجها الوطن إليه هذه الفترة، بالإضافة إلى بحث كيفية دمج الشباب والمرأة في العمل السياسي.



