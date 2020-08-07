عودة رضوى الشربيني لبرنامج "هي وبس" في موسمه الخامس على cbc سفرة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر


أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني عودة برنامج "هي وبس" في موسمه الخامس، على قناة cbc سفرة.

أوضحت رضوى عبر حسابها على تويتر، أن أولى حلقات الموسم الجديد، يوم الخميس المقبل، 13 أغسطس 2020.

كانت رضوى الشربيني قد قدمت آخر حلقات الموسم الرابع من البرنامج في نهاية أبريل الماضي، ووعدت الجمهور أن يعود مرة أخرى بعد شهر رمضان.


برنامج "هي وبس" يهتم بكل ما يخص المرأة، ويقدم النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال. وأذيع لمدة 4 مواسم على قناة cbc سفرة، من الخميس للسبت من كل أسبوع في تمام السادسة مساء.

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