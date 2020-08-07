أول تعليق من زوجة رامي عياش عقب إصابتها في انفجار لبنان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:05 ص
زوجة رامي عياش
زوجة رامي عياش
الفجر الفني
نشرت داليدا، زوجة الفنان رامي عياش، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تشكر كل من سأل عليها عقب إصابتها ببعض الجروح، في الانفجار الذي حدث بلبنان أول أمس.

وكتبت: " بشكر من كل قلبى كل اللى اتطمن وسأل عنى، حسيت ان عندى عائلة كبيرة كتير، بدى أقول ان جروحى والحادث وكل الكابوس اللى قطعت فيه هوى ما شيء قدام آلام الناس اللى فقدوا ناس غاليين على قلوبهم أو اتصابوا بتشوهات".
وأضافت داليدا: "قلبنا عم يتقطع على بيروت اللى عم تحترق، الله يصبر قلب كل أم وأب وطفل وشاب وصبية".

يذكر أن رامي عياش، سبق أن طمأن جمهوره على زوجته، مؤكدًا على أن الجروح التى أصابتها ما بين جبينها ويدها وأنفها.

أخبار تهمك

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 5 ساعات

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب مكسب الزمالك أمام المصري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

منذ نصف ساعة

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة نارية من نجم الزمالك السابق لـ مصطفي محمد

منذ 41 دقيقة

تعليق رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على المصري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يُهاجم تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والمصري

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يتلقي بشري سارة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل برشلونة المنتظر ضد نابولي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:24 م

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

08:18 م

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

06:57 م

خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة نابولي

12:58 ص

تعليق رضا عبد العال بعد فوز الزمالك على المصري

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا