أول تعليق من زوجة رامي عياش عقب إصابتها في انفجار لبنان

نشرت داليدا، زوجة الفنان رامي عياش، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تشكر كل من سأل عليها عقب إصابتها ببعض الجروح، في الانفجار الذي حدث بلبنان أول أمس.





وكتبت: " بشكر من كل قلبى كل اللى اتطمن وسأل عنى، حسيت ان عندى عائلة كبيرة كتير، بدى أقول ان جروحى والحادث وكل الكابوس اللى قطعت فيه هوى ما شيء قدام آلام الناس اللى فقدوا ناس غاليين على قلوبهم أو اتصابوا بتشوهات".

وأضافت داليدا: "قلبنا عم يتقطع على بيروت اللى عم تحترق، الله يصبر قلب كل أم وأب وطفل وشاب وصبية".



