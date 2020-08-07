محافظ الدقهلية: 1.5 مليون مواطن يأتون لـ جمصة شهريًا في فصل الصيف

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن عدد الغرقى في مصيف جمصة خلال يومن فقط وصل لـ غريقين، وخلال الـ3 شهور الماضية غرق 6 مواطنين، رغم أن النزول ممنوع، لافتَا إلى أن طول شاطئ جمصة يصل لـ 8 كيلو، ومن الصعوبة تأمينه بشكل كامل.





وتابع "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الزيارات التي تأتي للمدينة تصل لـ 1.5 مليون مواطن شهريًا خلال فترة الصيف، وهذا الرقم كبير، ويصعب السيطرة عليه، بدون توعية المواطنين.





وكان لفظ شاب أنفاسه الأخيرة غرقا، أثناء محاولاته إنقاذ طفلين من الغرق في عرض بحر جمصة، حيث تمكن الشاب من إنقاذ أحد الطفلين وحينما عا؛ لإنقاذ الثاني غرقا سويا وتم انتشال جثة الطفل والشاب من عرض البحر.





تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بغرق شاب وطفل أثناء محاولة إنقاذ طفلين من الغرق.





علي الفور انتقلت قوة أمنية ورجال الإنقاذ والغواصين وتمكنوا من انتشال جثة الشاب رضا محمد رمضان نصر، ومقيم قريه كفر الأبحر مركز نبروه.





وأشاد المواطنين بسرعة استجابة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه لنداء الأهالى، بتوفر كل التراخيص لنزول الغواصين إلى المياه، وانتقل الكابتن هشام عبدالجليل الشوبكي بصحبه أولاده لاستخراج الجثمان.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.





وعلي صعيد آخر شهدت قرية المحمودية التابعة لمىكز دكرنس في محافظة الدقهلية، مصرع ربة منزل ألقت بنفسها من أعلى سطح منزل الزوجية، بعد مرور 35 يومًا من الزواج، وذلك لعدم رغبتها في الزواج.





كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، يفيد بمصرع فتاة سقطت من أعلى منزل الزوجية.





وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس، وبالفحص تبين مصرع الزوجة "رضا.م.ط" 19 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بالمحمودية التابعة لدكرنس.





وبسؤال والد الفتاة اتهم الزوج، "شعبان.م.ا" 28 عامًا، نجار، وحماتها "جازية.ع.ر".





وبالتحقيق مع الزوج، قال إن الزوجة ليلا غافلته وخرجت من شقة الزوجيه واعتلت سطح المنزل وألقت بنفسها، وبتكثيف التحريات تبين أن الزوجة تزوجت دون رغبتها.





وتم نقل الجثة لمشرحة دكرنس وجاء تقرير الطبيب بأن سبب الوفاه سقوط من اعلي، وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.





على صعيد آخر، خيم الحزن على أبناء مدينة نبروه في محافظة الدقهلية، لمنع وصول جثة مصري من الكويت، بسبب القرار الذي اتخذته الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، بحظر الطيران التجاري، إلى عدة دول بينها مصر ولبنان والعراق وإيران، في منع وصول جثة مصري من هناك، والتي كان مقررًا لها أن تغادر الكويت في طائرة الساعة 7 ونصف مساء اليوم.





وقال وليد، شقيق شريف مصطفى جابر شقير، 46 سنة، والذي كان يعمل شيف في دولة الكويت، وتوفي في الكويت يوم الخميس الماضي نتيجة أزمة قلبية.





وأكد شقيق الشيف المتوفي بالكويت، أنه تم عمل إجراءات نقل الجثة لدفنه في مدينة نبروه، وفوجئنا بقرار حظر الطيران.





وأشار شقيق المتوفي بالكويت، إلى أنه تم الاستعداد لتشييع الجنازة فور وصول الجثة، وتم تغسيله هناك، وجرى حقنة بالفورمالديهايد لحفظ الجثة وكان جاهزا لرجوعه لمصر لكن عاد الثلاجة بسبب قرار الكويت المفاجئ بإيقاف جميع الرحلات.



