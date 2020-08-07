مميش عن قناة السويس الجديدة: "قولت للسيسي لو طلبت مننا نموت هنعملها"

كشف الفريق مهاب مميش، عن كواليس حوار دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عرض مشروع قناة السويس الجديدة في مؤتمر العرض.





وروى مميش، كواليس تحديد مدة تنفيذ المشروع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، قائلا إنه جهز المشروع على أن ينفذ في 3 سنوات وقبل دخول مؤتمر عرض المشروع قال لي الرئيس أنه يجهز مفاجأة لي في العرض ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل.





وأضاف أنه قال للرئيس السيسي: "لو طلبت مننا نموت هنعملها.. عايزينك تنجح".





وأشار إلى أنه أثناء العرض قال أن المشروع سينفذ على 3 سنوات وحينها قاعطعني الرئيس بجملته الشهيرة سنة واحدة وبعد المؤتمر تحدث معه وقال لي "أنا عارف بكلفك بإيه وبكلف مين".





وفي 26 يوليو 1956 كان إعلان تأميم قناة السويس، فبعد احتلال الإنجليز مصر ودخولهم إليها عن طريق القناة كانت كل العقود والاتفاقيات الدولية تغبن مصر حقها في قناة السويس وكان مشروع القناة يدين بالولاء إلى فرنسا وأوروبا عامة دون أي أهمية لأحقية مصر أو المصريين في قناة السويس حتى أنه حين حاول الإنجليز غزو مصر لم يستطيعوا الدخول إلى مصر إلا عن طريق قناة السويس، وذلك عن طريق الخديعة التي نصبها المهندس فرديناند ديليسبس لأحمد عرابي حين أقنعه أن قناة محايدة ولا تخضع لأي تأثيرات خارجية إلا أنه بعد سمح للأسطول الإنجليزي بالدخول إلى مصر عامة واحتلالها وكان ذلك في 20 أغسطس 1882.





وخلال 26 يوليو 1956م أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى مدينة الأسكندرية قرار جمهوري بتأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية لتمويل مشروع السد العالي بعد سحب الولايات المتحدة والبنك الدولي مشروع تمويل بناء السد وازداد التوتر مع فرنسا بسبب دعم مصر لثورة الجزائر وذلك قبل إنتهاء عقد إمتلاك بريطانيا للشركة بعدة سنين مما أدى إلى توتر وتصاعد وجلب العداء لمصر.





وفي 29 أكتوبر 1956م بدأت إسرائيل هجومها على سيناء وقامت بعملية إنزال على الضفة الشرقية لقناة السويس وبعد ثلاثة أيام شاركت بريطانيا وفرنسا الحرب ضد مصر لحماية مصالحها التجارية فى قناة السويس فأصدرا إنذارا صوريا لكل من مصر وإسرائيل بالابتعاد عن مجرى قناة السويس عشرة أميال وقد استخدمت فرنسا وبريطانيا حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع إصدار قرار بوقف إطلاق النار وهو ما اغضب الولايات المتحدة خاصة وأن الغزو البريطاني الفرنسي تم دون إخطار واشنطن فتحولت واشنطن إلي موقف مضاد للتنديد بحلفائها بدلا من مباركة العملية العسكرية.



