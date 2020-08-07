محافظ الفيوم ووكيل التعليم يهنئان أوائل الثانوية العامة
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:26 ص
ريهام على
يتقدم الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، والأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة الفيوم، متمنين لهم دوام التوفيق.
وصرح محافظ الفيوم، بأنه سيتم تكريم اوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة.
وكما صرح وكيل الوزارة بأن طلاب الفيوم حققوا مستوى متميز في نتائج امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث حصدت الطالبة ندى ناصر ( علمي علوم ) على مجموع 409.5 410، كما حصد عدد 6 طلاب على مجموع 409410 في نفس الشعبة.
وأضاف وكيل الوزارة، أن إجمالي عدد الطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الفيوم 35 طالبًا وطالبة بجميع الشعب.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 1716 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 48898 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و 4951 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.