محافظ الفيوم ووكيل التعليم يهنئان أوائل الثانوية العامة

يتقدم الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، والأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة الفيوم، متمنين لهم دوام التوفيق.





وصرح محافظ الفيوم، بأنه سيتم تكريم اوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة.





وكما صرح وكيل الوزارة بأن طلاب الفيوم حققوا مستوى متميز في نتائج امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث حصدت الطالبة ندى ناصر ( علمي علوم ) على مجموع 409.5 410، كما حصد عدد 6 طلاب على مجموع 409410 في نفس الشعبة.





وأضاف وكيل الوزارة، أن إجمالي عدد الطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الفيوم 35 طالبًا وطالبة بجميع الشعب.



