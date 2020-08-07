أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-8-2020.. 3 جنيهات زيادة بسعر المعدن الأصفر

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
أسعار الذهب في مصر

زادت أسعار الذهب المحلي في بداية التعاملات اليوم الجمعة، بسوق الصاغة ومحلات المجوهرات بنحو 3 جنيهات ليواصل المعدن الأصفر تسجيل الأرقام القياسية المرتفعة والتاريخية على المستوي المحلي والعالمي حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 42% وفى السوق المحلية ارتفعت بنحو 45.5% منذ بداية العام الجارى حتى الآن وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب لحظة بلحظة.
 
أسعار الذهب الآن

سعر الذهب عيار18 : 792.75 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 925 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 1057 جنيهًا
الجنيه الذهب : 7400 جنيهًا


أسعار الذهب أمس

سعر جرام الذهب عيار 18 : 790.25 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 21 : 922 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 24 : 1053.70 جنيهًا
الجنيه الذهب : 7376 جنيهًا


أسعار الذهب العالمي:

استمرت  أسعار الذهب في تحطيم الأرقام القياسية بنهاية التعاملات أمس الخميس، بدعم من ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع الماضي تراجعت لكنها لا تزال أعلى مليون طلب رغم حقيقة أنها أفضل من توقعات المحللين.

وتوقع بنك إنجلترا أن يكون التعافي في الاقتصاد البريطاني أبطأ مما كان متوقعاً، حيث يتوقع عدم العودة لمستويات ما قبل الأزمة إلا بحلول نهاية عام 2021.


واستفاد المعدن الأصفر من ضعف العملة الأمريكية والتي تتداول قرب أدنى مستوياتها في غضون عامين تقريباً، الأمر الذي يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

كما أن آمال تمرير مزيد من تدابير التحفيز لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوباء عززت من جاذبية المعدن كملاذ آمن، حيث هدد البيت الأبيض باتخاذ إجراء تنفيذي حال فشل المفاوضين للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الإغاثة.

 

وفي الوقت نفسه، يتلقى الذهب الدعم من المخاوف المتعلقة بزيادة حالات الإصابة بوباء كورونا عالمياً، والتي وصلت إلى 18.66 مليون شخص، حيث إن مثل هذه القفزة تحبط آمال التعافي الاقتصادي السريع.

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر  بنسبة 1 بالمائة أو ما يعادل 20.10 دولار ليصل إلى 2069.40 دولار للأوقية وهو أعلى إغلاق على الإطلاق لهذا العقد الأكثر نشاطاً.

وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 1 بالمائة أو ما يعادل 19.90 دولار مسجلاً 2085.05 دولار للأوقية.

 

وانخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقارن أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة عند مستوى 92.784، ليكون قرب أدنى مستوى في عامين.


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