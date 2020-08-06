عبدالظاهر السقا: المصري يدرس شكوى حكم لقاء الزمالك.. ولا غرامات على اللاعبين رغم الهزيمة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
محمد جمال
 


قال عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي المصري، إن إدارة النادي البورسعيدي تدرس تقديم شكوى ضد محمد عادل، حكم لقاء الزمالك بسبب الظلم في بعض قراراته. 


وتابع عبدالظاهر السقا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نقوم بدراسة الموقف وإذا كان لدينا حق سنقوم بشكوى الحكم".


وأوضح: "نستحق ضربة جزاء واضحة أمام الجميع والدليل الرجوع إلى تقنية الفيديو، وكمان هناك قرار غير موفق من محمد عادل وهو حصول محمد حسن لاعب وسط الزمالك على الإنذار الثاني في الشوط الأول".

وأتم: "لن يتم توقيع غرامات على لاعبي المصري فالجميع نفذ المطلوب منهم فنيا".

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