أمير مرتضى: الفوز على المصري كان ضروريا لهذه الأسباب

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أمير مرتضى: الفوز على المصري كان ضروريا لهذه الأسباب

أكد أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن الفوز على المصري البورسعيدي وتحقيق النقاط الثلاث كان مهما، خاصة أنها البداية بعد توقف طويل، موضحا أن الأداء مرض لحد كبير وسيتحسن المستوي من مباراة لآخري بعودة المصابين وانتهاء الإيقافات.

 

وأضاف أمير:  " جدول الدوري بالنسبة للزمالك مضغوط ونحن مستاءون منه ولكن لن نفعل أي شيء يضر الفريق قبل مباريات دوري أبطال إفريقيا".

 

وعن مشاركة ثنائي الناشئين حسام أشرف وأسامة فيصل اليوم، كشف أمير مرتضى عن نية الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون لضخ لاعبين جدد، موضحًا أن ظروف كورونا جعلت الجميع وكأنه يبدأ من جديد .

 

واختتم المشرف العام على الكرة تصريحاته بأنه ليس هناك فارق بين لاعب صغير أو كبير، مشيرا إلى أن الجميع يعمل بقوة وهؤلاء الناشئون عملوا واجتهدوا، وفي النهاية سيصل الجهاز الفني  إلى الهدف المطلوب منهم.

 

كان الزمالك قد حقق الفوز على المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب برج العرب في الإسكندرية بالجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.

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