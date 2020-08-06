مصرع وإصابة 6 في تصادم دراجتين بخاريتين أثناء عودتهم من حفل زفاف بقنا

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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخرين، منذ قليل، إثر تصادم دراجتين بخاريتين، أمام مدخل قرية الزرايب، بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا، بمصرع علاء عبد المنعم محمد، 16 عامًا، وباسم محسن محمد، 23 عامًا، وعبد العزيز محمود عبدالراضي، 38 عامًا، ومحمد عبد المنصف سلام، 35 عامًا، وإصابة حسين سلام حسين، 30 عامًا، وعبد الله محمود اسماعيل، 20 عامًا، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين أثناء عودتهم من حفل زفاف.



تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



تطورات كورونا في مصر:



أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 1716 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 48898 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول الى مصر.

