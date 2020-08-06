بيل غيتس يتوقع وقوع كارثة عالمية أسوأ من كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
وكالات
توقع بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، اليوم الخميس، أن العالم سيواجه أزمة بيئية خلال العقود القريبة أزمة كبرى ناجمة عن تغير المناخ، ستكون تداعياتها أسوأ من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وكتب بيل غيتس في مدونته، أن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا بلغت 14 وفاة لكل 100 ألف من السكان، بينما ستكون نسبة الوفيات جراء ارتفاع درجات الحرارة على الأرض مشابهة للسنوات الـ40 القريبة، وستزيد عنها بـ5 أضعاف بحلول عام 2100.

ودعا بيل غيتس، لمواجهة تغيرات المناخ، مشيرا إلى ضرورة تخفيض انبعاثات الغازات المتسببة بالاحتباس الحراري، واستخدام المنجزات العلمية والابتكارات للرقابة على مستوى الانبعاث.

وأعرب مؤسس شركة مايكروسوفت، عن قناعته بأن مكافحة تغير المناخ يجب أن تجري في الدول النامية أيضا، مشيرا إلى أنه ليس هناك متسع من الوقت أمام البشرية ويجب اتخاذ خطوات عاجلة.

أخبار تهمك

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتلقي بشري سارة قبل مواجهة نابولي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - خبر سار في الأهلي قبل موقعة إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

لا نوافق على التصريح.. خطاب عاجل من الصحة للجامعات بشأن أطباء دفعة مارس

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

فوكس نيوز الأمريكية: حزب الله مسؤول عن انفجار بيروت

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة: منع دخول مصر دون شهادة تحليل PCR سلبية لكورونا

منذ أقل من ساعة

لاتسيو يضمن التأهل للدور الأوروبي بعد خروج روما

منذ ساعة

أزمة كبرى في الزمالك بطلها «نجم الأبيض»

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 131 إصابة جديدة بكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ ساعة الا ربع

كبير مرشدين قناة السويس يكشف عن مفاجأت تذاع لأول مرة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يُهاجم تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والمصري

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. العثور على جثة فنان شهير مشنوقا داخل منزله

رسالة مؤثرة لأسرته.. آخر ما كتب قائد الطائرة المتحطمة في الجونة

01:24 م

مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

06:57 م

عاجل.. سقوط طائرة خاصةً في منطقة الجونة بالغردقة (صور)

11:27 ص

الحكومة: منع دخول مصر دون شهادة تحليل PCR سلبية لكورونا

11:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا