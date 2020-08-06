لاتسيو يضمن التأهل للدور الأوروبي بعد خروج روما

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
تأهل لاتسيو الإيطالي إلى بطولة الدوري الأوروبي للموسم القادم 2020-2021، وذلك بعد خسارة مواطنه روما أمام إشبيلية الإسباني وتوديعه البطولة من دور الستة عشر

إقصاء روما من الدوري الأوروبي يعني أن لاتسيو تأهل رسميًا لدوري أبطال أوروبا 2020-21.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لديه حد أقصى، خمسة أندية من نفس البلد المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وإذا كان روما حقق الفوز بالدوري الأوروبي، وفاز نابولي أيضًا بدوري أبطال أوروبا ، فهذا يعني أن 5 فرق حصلت على مكان في البطولة  للموسم المقبل، ولكن الخسارة أعطت المركز الرابع في الدوري الإيطالي التأهل فقط لمركز في الدوري الأوروبي، ليصبح لاتسيو رابع المتأهلين إلى دوري الأبطال، رفقة أندية يوفنتوس وإنتر ميلان وأتلانتا.

روما صاحب المركز الخامس يتأهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي للموسم المقبل هو ونابولي، وميلان يتأهل لتصفيات الدوري الأوروبي.

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