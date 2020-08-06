أيمن يونس: الزمالك قدم مباراة جيدة أمام المصري
الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:00 م
رقية صلاح
تحدث أيمن يونس لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، عن أداء لاعبي الأبيض أمام المصري البورسعيدي اليوم.
وأكد يونس خلال الأستديو التحليلي للمباراة مع الإعلامي سيف زاهر:"رغم الاخطاء والسلبيات داخل المباراة إلإ أن اللاعبين استطاعوا التعويض في الشوط الثاني".
وقال :" كارتيرون فقد السيطرة علي الجناح الأيمن والجناح الأيسر أثناء المباراة".
وأضاف :"يوجد لاعبين لم تدخل في أجواء المباريات حتي الآن، وحسام أشرف لاعب مميز ويحتاج إلى الثقة وسيكون نجم كبير في المستقبل".
وأكمل:" في ظل الغيابات يحسب للاعبين التمسك الدفاعي ومحمد حسن جيد لكنه مندفع قليلا وساسي والونش قدموا مستوى جيد".
وأوضح :"مصطفي محمد أضاع أهداف كثيرة، وهو مستقبل مصر وأنصحه بعدم معاتبة نفسه على الفرص الضائعة ليدخل في المباراة مرة آخري".
وأتم تصريحاته مؤكداً:" كارتيرون قدم كل شئ واستغل تغييرات المصري بشكل مميز".
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