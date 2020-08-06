إحالة قاتل أبنائه الثلاثة بالمنيا إلى مستشفى العباسية



حيث أمرت النيابة العامة بإيداع المتهم بقتل أولاده الثلاثة بمستشفى الأمراض النفسية، وسط حراسة أمنية، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي على قواه العقلية، حيث تبين أنه يعاني من أمراض نفسية وفقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى المنيا والذي تم رفعه للنيابة العامة والتي أمرت بتحويل المتهم إلى مستشفى العباسية.



يذكر ان قاضي المعارضات بمحكمة جنح ملوي قرر حبس المتهم بقتل ابناءة الثلاث 15 يوما على ذمة التحقيقات وفي السياق ذاته استمعت نيابة مركز ملوي إلى شقيق المتهم وزوجته و2 من جيرانه وباقي أولاد المتهم بنتين وولد (م.13 سنة وع 14 سنة وم16سنة) حول الواقعة.



ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أ من المنيا، إخطارًا من الدكتور إسحاق إبراهيم مدير مستشفى ملوي العام بوصول 3 جثث هامدة لأطفال.





وعلي الفور انتقل اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب حيث تبين قيام ساءق يدعي "محمد علي" 50 عاما، سائق مقيم بمعصرة ملوي تخلص من أطفاله الثلاثه بإلقائهم أسفل عجلات قطار قادم من محافظة الأقصر متجها إلى القاهرة.



وكشفت التحريات الأولية أنه مختل عقليا، ويتلقى علاجا بأحد المستشفيات منذ أكثر من عام، قد تم نقل جثث الأطفال الأشقاء الثلاثه وهم بحسب ترتيب العمر خديجة 8 سنوات، عمر6 سنوات، ومنه 4 إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.



أمرت نيابة مركز ملوي، جنوب المنيا، بتحويل المتهم بقتل أولاده الثلاثة إلى مستشفى العباسية، تحت حراسة أمنية، لتقي العلاج من الحالة النفسية التي يعاني منها المتهم.