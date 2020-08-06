كارتيرون يكشف كواليس الفوز على المصري.. وتألق الناشئين

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
رامي بشاي


أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بروح لاعبي الزمالك واستحقاقهم الفوز في مواجهة المصري البورسعيدي التي أقيمت مساء اليوم، خاصة أن الفريق واجه  منافسا يدافع بقوة.. مشيرا إلى أن الثلاث نقاط مهمة جدا في طريق البحث عن مقعد التأهل لدوري أبطال إفريقيا في نسختها المقبلة.

ووصف كارتيرون المباراة بأنها صعبة موضحا أن الزمالك ما دام اتخذ القرار باستكمال الدوري ، فلابد أن نلعب علي المنافسة والمكسب وإسعاد الجماهير.. مشيرا إلى أن الأداء لم يكن جيدا في آخر المباراة ولابد أن يكون أفضل من ذلك ، مشددا على أنه كان من الممكن أن يضيف الفريق هدفا من هجمات مرتده لكن المكسب مهم مهديا إياه للجمهور والادارة.

وتابع كارتيرون  بأن الفريق خضع لمسحات والكل سليم.. مشيرا إلى أن الناشئين عملوا بقوة ويستحقون التواجد  مع الكبار خاصة حسام أشرف، مداعبا مصطفي فتحي بأنه يحبه لأنه لاعب موهوب لكنه كان عاني من إجهاد عضلي ويحاول تجهيزه بالشكل الأفضل للقادم.

أضاف كارتيرون بعد المباراة أن حسام أشرف وأسامة فيصل ناشئي الزمالك مستواهما قريب جدا من الدرجة الأولي.. مشددا على سعادته بمستواهما اليوم.

كما أشار المدير الفني للزمالك إلى أن المغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق العائدين أخيرا من المغرب سيشاركان في المران بداية من غد.. موضحا أن عودتهما تعد مبشرة وتزيد الفريق قوة في المرحلة المقبلة.

وأوضح كارتيرون أن طارق حامد لاعب وسط الفريق كان يشتكي من مشاكل في منطقة الحوض وعاد الي المعسكر.. وكذلك يوسف أوباما الذي سيعود غدا للمعسكر بعد فحص إصابته في العضلة الأمامية بالقاهرة .

واختتم كاريترون تصريحاته بأن الفريق سيواصل العمل بقوة الفترة المقبلة، مؤكدا أن النتائج ستكون جيدة .. موجها شكره للجهاز الطبي للزمالك علي المجهود الذي قاموا به في فترة الإعداد والتي خرج بها بأقل عدد من الإصابات.

كان الزمالك قد حقق الفوز على المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب برج العرب في الإسكندرية بالجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.

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