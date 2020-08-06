طارق الشناوي يعبر عن سعادته بفيلم "صاحب المقام"

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:45 م
طارق الشناوي
طارق الشناوي
مي مرسي
علق الناقد الفني طارق الشناوي على ما أثاره فيلم "صاحب المقام"من جدل وتشبيه الجمهور والكثير له بالفيلم الإسرائيلي.

وكتب "الشناوي" منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "صاحب المقام فيلم سينمائي مصنوع بحرفية ومتعة لجمهور السينما تظلمه المنصة لأن شاشة ااكومبيوتر تغتال روح السينما ولكن يستحق التحية كل من الكاتب إبراهيم عيسى والمخرج محمد العدل والأبطاا يسرا واسر وامينة وريهام عبد الغفور وسلوى محمد علي وانجي المقدم ومحمود عبد المغني".

وأضاف قائلا: "وقدم إبراهيم نصر أعظم ادواره قبل أن يقول لنا وداعا والمنتج أحمد السبكي نشجعه على جرأته في انتاج وعرض الفيلم بينمت ينتظر الخرون نعم هناك قطعا تفصيلات ونقاط تستحق التوقف عندها سلبا وإيجابا سأكتبها قريبا ولكني سعيد بأن لدينا شريط سينماءي يثير كل هذا الشجن ويحمل في نفس الوقت نقاط خلافية على المستوى الفكري والدرامي الخلاف الفكري وارد بل وايضا مطلوب ولكننا في نهاية الأمر بصدد فيلم في زمن شحيح جدا على كل المستويات".
طارق الشناوي يعبر عن سعادته بفيلم "صاحب المقام"
طارق الشناوي يعبر عن سعادته بفيلم "صاحب المقام"
طارق الشناوي يعبر عن سعادته بفيلم "صاحب المقام"
طارق الشناوي يعبر عن سعادته بفيلم "صاحب المقام"

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