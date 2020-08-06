مؤلف "الغسالة": هنا الزاهد مفاجأة كبيرة فى "الغسالة".. وفكرة الفيلم كتبتها منذ سنة ونصف

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تحدث المؤلف عادل صليب عن فيلمه الجديد "الغسالة"، الذى يعرض حالياً في السينما، مشيراً إلى أن فكرة الفيلم جاءت له منذ سنة ونصف، وبدأت الفكرة بمجرد حوار مع صديقه على القهوة وتطورت الفكرة إلى فيلم.







وأضاف في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، إنه لم يفكر في شخصيات العمل أثناء كتابة الفيلم، ولكن بعد الانتهاء من الكتابة، بدأ يضع اقتراحات لكل ممثل مناسب للشخصية، موضحاً أن الفنان محمود حميدة كان أول المرشحين للمشاركة في "الغسالة".





وأشار إلى أن الممثلين الذين فاجئوه بعد انتهاء التصوير، كانت الفنانة هنا الزاهد، من حيث التمثيل واللوك الجديد، كما أيضاً الفنان محمود حميدة، وأحمد حاتم، ومحمد سلام.







وأوضح أن أصعب الشخصيات التي واجهته أثناء الكتابة، هى شخصية الفنان أحمد فتحى، لأنه اعتمد فيها على تكنيك معين حتى تخرج بالشكل الذى خرجت عليه.







واختتم حديثه بأن الهدف من فكرو الفيلم هى محاولة تصحيح أخطاء الماضي إذا سمح لك الزمن وكيف يكون تأثيرها على المستقبل.





يُذكر أن فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.