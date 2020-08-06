البورصة الأمريكية ترتفع بالختام و"ناسداك" يسجل مستوي تاريخي جديد

ارتفعت البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، لليوم الخامس على التوالي مع تحقيق مؤشر "ناسداك" أرقام قياسية تاريخية جديدة.





وقاد قطاع التكنولوجيا مكاسب البورصة الأمريكية مع صعود أسهم فيسبوك وآبل ونتفليكس بنحو 6.5 بالمائة و3.5 بالمائة و1.4 بالمائة على التوالي.





ويكافح المشرعون للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وسط وجود خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مقدار التحفيز المناسب.





وهدد البيت الأبيض باتخاذ إجراء تنفيذي حال فشل التوصل لاتفاق بشأن صفقة التحفيز الإضافية.





وفي بيانات اقتصادية، وتراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لتكون أفضل توقعات المحللين خلال الأسبوع الجاري.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7 بالمائة عند 27386.9 نقطة.





كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنحو 1 بالمائة ليسجل 11108.07 نقطة وهو مستوى قياسي جديد، في حين زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.6 بالمائة إلى 3349.1 نقطة.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش،، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة عند مستوى 92.811.