فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إعارة محمود عبد المنعم كهربا، للعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكان كهربا قد تلقى عدة عروض خليجية أبرزها النصر السعودي، وذلك بداية من الموسم المقبل.





حيث عرضت لجنة الكرة بالنادي الأهلي على رينيه فايلر، ملف إعارة كهربا بعد تلقيه العديد من العروض، إلا أن المدير الفني السويسري رفض ذلك، مؤكدًا على أهمية كهربا داخل الفريق.





وأكد فايلر على اعتماده على كهربا في مباريات الأهلي الإفريقية، بعد تعرضه للإيقاف لمدة 10 مباريات من قبل اتحاد الكرة، على خلفية أحداث لقاء السوبر المصري.



